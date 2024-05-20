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Пари НН – ЦСКА: прогноз на матч 20 мая 2024, РПЛ

Пари НН – ЦСКА: прогноз на матч 20 мая 2024, РПЛ

Дата матча: 20 мая 2024 года Место проведения: Стадион Нижний Новгород, Нижний Новгород Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч Ситуация команд перед матчем Пари НН испытывает сложности, не выигрывая в последних восьми матчах и пропустив 18 голов за это время.

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