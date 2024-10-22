В Балтийске на подлодке нашли тело члена экипажа с огнестрельным ранением

В Калининградской области на подводной лодке «Дмитров» был обнаружен труп 24-летнего лейтенанта. Об этом стало известно в третью декаду октября из местных новостей, ссылаясь на информаторы из экстренных служб.
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