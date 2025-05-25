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В Орле 50 пар решили заключить брак в самую красивую дату года

В Орле 50 пар решили заключить брак в самую красивую дату года

Сегодня, 25 мая, в орловских ЗАГСах ажиотаж. Всё дело в том, что на календаре самая красивая зеркальная дата года – 25.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Какие странные люди! Какая разница, в какой день заключать брак, ведь главное не в этом, а в каждодневном душевном и физическом труде, который способствует укреплению брака. Никакие приметы не помогут, если вы относитесь к своей половинке потребительски, если хотите только получать, но никогда не отдавать. Любовь - это большой список того, что вы должны делать, для того, чтобы быть счастливым. А не только постель.
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