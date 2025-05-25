В Орле 50 пар решили заключить брак в самую красивую дату года

ТГ

Татьяна Гусева

Какие странные люди! Какая разница, в какой день заключать брак, ведь главное не в этом, а в каждодневном душевном и физическом труде, который способствует укреплению брака. Никакие приметы не помогут, если вы относитесь к своей половинке потребительски, если хотите только получать, но никогда не отдавать. Любовь - это большой список того, что вы должны делать, для того, чтобы быть счастливым. А не только постель.