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Морская полиция КНР вытеснила судно Японии из зоны спорных островов

Морская полиция КНР вытеснила судно Японии из зоны спорных островов

Китайская морская полиция вытеснила рыболовное судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао. Как заявили в управлении морской полиции Китая, в среду, 14 августа, японское рыболовное судно вошло в территориальные воды островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку).

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