Морская полиция КНР вытеснила судно Японии из зоны спорных островов

Китайская морская полиция вытеснила рыболовное судно Японии из акватории спорных островов Дяоюйдао. Как заявили в управлении морской полиции Китая, в среду, 14 августа, японское рыболовное судно вошло в территориальные воды островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии