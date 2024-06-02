«Анимации уровня Valve»: фанат Half-Life 2 показал, как мог бы выглядеть третий эпиз...

«Анимации уровня Valve»: фанат Half-Life 2 показал, как мог бы выглядеть третий эпизод игрыВ ожидании каких-либо новостей о следующей части Half-Life поклонники серии не сидят сложа руки и пытаются представить, каким может стать продолжение.
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