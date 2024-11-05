5 лучших моментов, когда Чонгук доказал свою искреннюю дружбу с Ви из BTS

Дружба между «золотым макнэ» и Ви (V) из BTS зародилась ещё где-то в начале их творческого пути. Несмотря на то, что Чонгук очень строг к себе и чаще предпочитает одиночество, а ТэХён (Taehyung) готов каждый день тусоваться в толпе близких людей, они всё равно нашли общий язык.