Под Новосибирском девушку-сироту лишили недвижимости

«Ответчику, как лицу из числа детей-сирот, было передано жилое помещение общей площадью 36 кв.м. Между истцом и девушкой-сиротой был заключен договор найма жилого помещения, по условиям которого срок действия договора составляет 5 лет», – сообщает районный суд.