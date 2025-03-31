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Вечерний Новосибирск

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Под Новосибирском девушку-сироту лишили недвижимости

Под Новосибирском девушку-сироту лишили недвижимости

«Ответчику, как лицу из числа детей-сирот, было передано жилое помещение общей площадью 36 кв.м. Между истцом и девушкой-сиротой был заключен договор найма жилого помещения, по условиям которого срок действия договора составляет 5 лет», – сообщает районный суд.

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