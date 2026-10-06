Rays overcome Schlittler, Rice as Yankees near playoff elimination

A deluge of defensive miscues helped the Tampa Bay Rays weather Cam Schlittler and Ben Rice, pushing the New York Yankees near playoff elimination.
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