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Rays overcome Schlittler, Rice as Yankees near playoff elimination

A deluge of defensive miscues helped the Tampa Bay Rays weather Cam Schlittler and Ben Rice, pushing the New York Yankees near playoff elimination.

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