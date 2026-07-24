Очиститель овощей обещает убрать пестициды: почему он помогает только при правильной обработке

С ростом внимания к здоровому питанию потребители все чаще задумываются о качестве продуктов. Даже свежие фрукты и овощи, которые кажутся безопасными, могут содержать следы пестицидов – химических веществ, используемых в сельском хозяйстве для защиты культур от вредителей.
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