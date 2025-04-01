3 признака, по которым жена поймет, что у мужа есть другая

Один пожилой мужчина, который в своем солидном возрасте все так же любит женщин, как и в далекой юности, как-то сказал в женском коллективе: «Послушайте меня, девчонки! Я вам точно могу рассказать, как понять, что муженёк загулял налево».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии