NHK узнал содержание коммюнике по итогам саммита по Украине в Швейцарии

Вопрос о выводе войск России не войдет в коммюнике конференции по Украине в Швейцарии. Об этом во вторник, 11 июня, сообщил японский телеканал NHK, ссылаясь на проект текста совместного заявления и на дипломатические источники.
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