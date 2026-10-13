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"Недоброжелатели хотели убить маму": внучка экс-мэра Тархова выступила в суде

"Недоброжелатели хотели убить маму": внучка экс-мэра Тархова выступила в суде

ИЗВЕСТИЯ Екатерина Бельская, которая обвиняется в убийстве дедушки, бывшего мэра Самары, дала показания в суде.

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