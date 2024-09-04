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Про подводный мир

Про подводный мир

Посмотрим на загадочный подводный мир. Фотографии shpatak.livejournal.com Голожаберный моллюск Trinchesia ornata: Японская мохнатоголовая собачка: Звезчатая камбала или камбала «рожа наоборот»: Тихоокеанский кальмар: На всплытии был свидетелем родов личинок Восточного окуня- только что начавшие жить будующие рыбки: Голожаберный моллюск Coryphella verrucosa: Каракатица Sepiola verucosa: Наполеон: На глубине 35 метров: Бывший гидросамолет на глубине 15 м: Черный скат Манта: Крушение рыбацкой лодки: Наездник — самец Осьминога Аргонавта верхом на медузе: Рифовый кальмар: Молодь Рыбы-шара с паразитами: Лунная медуза (Аурелия ушастая) и мальки рыб: Осьминог Juvenile Wunderpus: Молодь Плавающего краба: Blanket octopus (male): Голожаберный моллюск Испанский танцор и Императорская креветка: Также смотрите: Adblock test (Why?).

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