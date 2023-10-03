Это была запланированная подстава?

Видео ДТП из Пыть-Яха. 10-летний ребёнок сначала следит за дорогой через стёкла припаркованного автомобиля, а затем со всей скорости выпрыгивает под колёса едущего внедорожника Тойота Лендкрузер, за рулем которого находилась 52-летняя женщина.