Илон Маск вернулся в Path of Exile 2, чтобы облажаться на глазах злорадствующих игр...

Илон Маск вернулся в Path of Exile 2, чтобы облажаться на глазах злорадствующих игроковВладелец X, гендиректор Tesla, руководитель SpaceX и глава Neuralink Илон Маск (Elon Musk) в попытке восстановить репутацию после скандала с бустингом аккаунта Path of Exile 2 вернулся к стримингу фэнтезийного ролевого экшена от Grinding Gear Games.