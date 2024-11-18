Юрий Подоляка озвучил обстановку в Курской области: переломный момент в сражениях за Большой Ольгинский лес

Вчерашнее утро принесло обнадеживающие новости с Курского направления. Российские войска продолжают активные боевые действия против украинских сил, удерживающих северную часть плацдарма в Курской области.
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