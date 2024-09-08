День Бородинского сражения: важнейшая памятная дата в истории России День Бородинского сражения является важной для нашей страны памятной датой, которая ежегодно отмечается 8 сентября.
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День Бородинского сражения: важнейшая памятная дата в истории России День Бородинского сражения является важной для нашей страны памятной датой, которая ежегодно отмечается 8 сентября.
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