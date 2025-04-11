Полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть связаны с покушением на президента США Дональда Трампа.
Зеленского заподозрили в соучастии в покушении на Трампа
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Зеленский знал о покушении на Трампа. Однако не только знал, но и дал согласие, а установить сие США вполне реально при желании. Посмотрим. Вырастили урода, дали ему всё для войны, и печеники пекли, но вот гадают, как теперь быть с этим монстром?
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16 час.
Нина Ковалева
Подвесить за яйца !
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16 час.
ЛС
Лидия Санникова
Американцы пусть вешают. У нас за другое повесят...
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13 час.
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