Геннадий Бережнов

Зеленский знал о покушении на Трампа. Однако не только знал, но и дал согласие, а установить сие США вполне реально при желании. Посмотрим. Вырастили урода, дали ему всё для войны, и печеники пекли, но вот гадают, как теперь быть с этим монстром?