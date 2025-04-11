Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 636 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    С этого жида писатель, как из дерьма пуля!Писатель Быков по...
  • Сергей Николаев
    За что воюют нацисты? Если зомбированные будут чаще задавать себе этот вопрос, гнить в помоях прекратят вовсе!Западный журналис...
  • Ингерман Ланская
    у татжиков, видать, до сих пор савейска власть - своей жратвы не хватаетРоссия бесплатно ...

Зеленского заподозрили в соучастии в покушении на Трампа

Зеленского заподозрили в соучастии в покушении на Трампа

Полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть связаны с покушением на президента США Дональда Трампа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Зеленский знал о покушении на Трампа. Однако не только знал, но и дал согласие, а установить сие США вполне реально при желании. Посмотрим. Вырастили урода, дали ему всё для войны,  и печеники пекли, но вот гадают, как теперь быть с этим монстром?
Ответить
16 час.
Нина Ковалева
Подвесить за яйца !
Ответить
16 час.
ЛС
Лидия Санникова
Американцы пусть вешают. У нас за другое повесят...
Ответить
13 час.
наверх