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Москвич вырастил гигантскую тыкву весом 818 килограммов

Москвич вырастил гигантскую тыкву весом 818 килограммов

Выставка гигантских овощей стартует на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».Житель Москвы вырастил огромную тыкву весом 818 килограммов.

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