Крики, визги, кровь: в Челябинске школьник с молотком напал на одноклассников и учителей...

И опять в печальной сводке Челябинск. Как отпускать детей в школу? В нашей при входе стоят два металлоискателя, но за несколько лет так никто через них и не прошел

лл

лина любимцева

ПОЧЕМУ больной шизофренией подросток учился вместе со всеми остальными, нормальными детьми? И почему его воспитанием не занимались специалисты? И обучаться он должен был в специальном учебном заведении..... И ВООБЩЕ, в России все психбольные находятся вне наблюдения психиатров. Сами по себе живут и ходят среди нас...