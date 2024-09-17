СК России возбудил уголовные дела после нападения ученика в школе в Челябинске Алексей Пермяков В Челябинске 13-летний ученик коррекционной школы напал на одноклассников.
Крики, визги, кровь: в Челябинске школьник с молотком напал на одноклассников и учителей...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Васильев
А почему охранник беременный ????!!!!
Ответить
4 час.
ninikooo Митусова
И опять в печальной сводке Челябинск. Как отпускать детей в школу? В нашей при входе стоят два металлоискателя, но за несколько лет так никто через них и не прошел
Ответить
2 час.
лл
лина любимцева
ПОЧЕМУ больной шизофренией подросток учился вместе со всеми остальными, нормальными детьми? И почему его воспитанием не занимались специалисты? И обучаться он должен был в специальном учебном заведении..... И ВООБЩЕ, в России все психбольные находятся вне наблюдения психиатров. Сами по себе живут и ходят среди нас...
Ответить
30 мин.
Свежие комментарии