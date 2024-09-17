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Крики, визги, кровь: в Челябинске школьник с молотком напал на одноклассников и учителей...

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Комментарии
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Анатолий Васильев
А почему охранник беременный ????!!!!
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4 час.
ninikooo Митусова
И опять в печальной сводке Челябинск. Как отпускать детей в школу? В нашей при входе стоят два металлоискателя, но за несколько лет так никто через них и не прошел
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2 час.
лл
лина любимцева
ПОЧЕМУ больной шизофренией подросток учился вместе со всеми остальными, нормальными детьми? И почему его воспитанием не занимались специалисты? И обучаться он должен был в специальном учебном заведении..... И ВООБЩЕ, в России все психбольные  находятся вне наблюдения психиатров. Сами по себе живут и ходят среди нас...
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30 мин.

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