MedicalXpress: растительная пища защитит от болезней сердца при плохой генетике

Генетика определяет от 20% до 30% риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако включение в рацион растительной пищи, качественный сон и физическая активность могут нивелировать влияние наследственной предрасположенности.
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