Автоэксперт Иванов: ввезенные в Россию авто проходят многоступенчатую проверку

После ухода западных автобрендов с российского рынка отечественные дилеры начали выстраивать "устойчивую инфраструктуру", машины поступают через прямые поставки от зарубежных партнеров, а также работу с компаниями, которые осуществляют ввоз автомобилей на юридическое лицо.
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