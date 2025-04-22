Автоэксперт Иванов: ввезенные в Россию авто проходят многоступенчатую проверку

После ухода западных автобрендов с российского рынка отечественные дилеры начали выстраивать "устойчивую инфраструктуру", машины поступают через прямые поставки от зарубежных партнеров, а также работу с компаниями, которые осуществляют ввоз автомобилей на юридическое лицо.