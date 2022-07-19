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В Челябинской области растет заболеваемость ковидом

За сутки положительный ПЦР-тест получили 115 человек. По данным областного минздрава, за прошедшие сутки заразились коронавирусом 115 человек, это максимальное значение за последний месяц (вчера положительный ПЦР-тест получили 110 южноуральцев).

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