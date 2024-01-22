В Польше назвали бредом сумасшедшего заявление Подоляка о переговорах с РФ

РИА Новости/БелТА/Максим Гучек Заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров России и Украины похожи на бред сумасшедшего, заявляет обозреватель Myśl Polska Адам Смех.
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