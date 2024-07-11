В Омской области изменится схема ведения капремонта: средства, накопленные жильцами одних домов, смогут в долг брать на ремонт других.
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В Омской области изменится схема ведения капремонта: средства, накопленные жильцами одних домов, смогут в долг брать на ремонт других.