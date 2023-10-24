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WP: США готовятся эвакуировать сотни тысяч своих граждан с Ближнего Востока

WP: США готовятся эвакуировать сотни тысяч своих граждан с Ближнего Востока

США готовятся к тому, чтобы провести немедленную эвакуацию американских граждан с Ближнего Востока. С каждым днем эскалация конфликта между Израилем и Палестиной набирает обороты, что становится небезопасном для мирного населения, проживающего в эпицентре событий.

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