WP: США готовятся эвакуировать сотни тысяч своих граждан с Ближнего Востока

США готовятся к тому, чтобы провести немедленную эвакуацию американских граждан с Ближнего Востока. С каждым днем эскалация конфликта между Израилем и Палестиной набирает обороты, что становится небезопасном для мирного населения, проживающего в эпицентре событий.
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