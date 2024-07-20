Глава МВД Украины Клименко: следствие рассматривает две версии убийства Фарион Следствие рассматривает версии об убийстве из личной неприязни, а также из-за общественно-политической деятельности Фарион.
Глава МВД Украины назвал 2 версии убийства Фарион
Комментарии
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Александр Долин
одной гнидой меньше
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2 час.
Надежда
Ждем "новость" от куйывской хунты, что это "рука Кремля" расправилась с такой щЫрой вкрайинкой!)
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1 час.
Надежда
Судя по всему бесноватая орЫна была укушена бешеной собакой
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1 час.
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