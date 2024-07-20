Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Глава МВД Украины назвал 2 версии убийства Фарион

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Комментарии
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Александр Долин
одной  гнидой меньше
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2 час.
Надежда
Ждем &quot;новость&quot; от куйывской хунты, что это &quot;рука Кремля&quot; расправилась с такой щЫрой вкрайинкой!)
Ответить
1 час.
Надежда
Судя по всему бесноватая орЫна была укушена бешеной собакой
Ответить
1 час.

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