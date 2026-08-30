Госдолг Украины растет на 4–5 млрд долларов в месяц

Danil Shamkin/Zuma/TASS Госдолг Украины ежемесячно прибавляет в среднем $4–5 млрд. Это эквивалентно примерно $140–150 на каждого украинца в месяц или $1,7–1,8 тыс.
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