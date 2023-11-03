Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

158 подписчиков

Свежие комментарии

Кольт и его револьвер: по ту сторону легенды

Кольт и его револьвер: по ту сторону легенды

Чаще всего мы видим в кино револьверы «кольт» вот такими. Но такими они сделались далеко не сразу. А в начале это было нечто совершенно другое… Кадр из кинофильма «След Сокола» (1968) Как следует смажь оба кольта, Винчестер как следует смажь, И трогай в дорогу, поскольку Взбрела тебе в голову блажь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх