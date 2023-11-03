Кольт и его револьвер: по ту сторону легенды

Чаще всего мы видим в кино револьверы «кольт» вот такими. Но такими они сделались далеко не сразу. А в начале это было нечто совершенно другое… Кадр из кинофильма «След Сокола» (1968) Как следует смажь оба кольта, Винчестер как следует смажь, И трогай в дорогу, поскольку Взбрела тебе в голову блажь.