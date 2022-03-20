Формула-3. Бахрейн. Мартен выиграл 2-ю гонку, Артур Леклер – 2-й, Смоляр – 8-й

Пилот «АРТ» Виктор Мартен одержал победу в основной гонке «Формулы-3» в Бахрейне. Второе место занял Артур Леклер из «Премы», третье – представитель «Ван Амерсфорт» Франко Колапинто.
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