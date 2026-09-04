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Царьград

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Telegram-канал Shot: модель оштрафована за обнажение на шоссе

Telegram-канал Shot: модель оштрафована за обнажение на шоссе

В Москве девушка сняла одежду и устроила фотосессию на центральной магистрали, за что была оштрафована полицией.

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