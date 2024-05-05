Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Проект Чубайс": закрыт или...?

"Проект Чубайс": закрыт или...?

Автор: Юрий Баранчик  Экс-глава “Роснано” Анатолий Чубайс стал “организатором группы спонсоров” Центра российских исследований (ЦРИ) на факультете социальных наук Тель-Авивского университета.

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Комментарии
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Нина
В израильском паспорте  Анатолий Борисович Чубайс уже числится как Натан Борухович Сагал .Борухович, Боруховна, кто следующий? Борисовичи исчезают
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9 час.
ВТ
Врам Тавризов
Коммуникации Путину через Израиль Чубайса? Кому кроме автора это ещё приснится?
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8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Очень жаль, что эта рыжая МРАЗЬ ходит безнгаказанно по земле
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3 час.

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