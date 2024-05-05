Автор: Юрий Баранчик Экс-глава “Роснано” Анатолий Чубайс стал “организатором группы спонсоров” Центра российских исследований (ЦРИ) на факультете социальных наук Тель-Авивского университета.
"Проект Чубайс": закрыт или...?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина
В израильском паспорте Анатолий Борисович Чубайс уже числится как Натан Борухович Сагал .Борухович, Боруховна, кто следующий? Борисовичи исчезают
Ответить
9 час.
ВТ
Врам Тавризов
Коммуникации Путину через Израиль Чубайса? Кому кроме автора это ещё приснится?
Ответить
8 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Очень жаль, что эта рыжая МРАЗЬ ходит безнгаказанно по земле
Ответить
3 час.
Свежие комментарии