"Проект Чубайс": закрыт или...?

Нина В израильском паспорте Анатолий Борисович Чубайс уже числится как Натан Борухович Сагал .Борухович, Боруховна, кто следующий? Борисовичи исчезают

ВТ Врам Тавризов Коммуникации Путину через Израиль Чубайса? Кому кроме автора это ещё приснится?