После 7го мая новым министром обороны России вероятно станет Дюмин

Вот такие новости (инсайды) - ! Ключевая встреча с Путиным: Президент Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым в Ново-Огарево 2 мая, что вызвало широкий резонанс в политических кругах России.
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