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  • Natalija Osminina
    Прямо категорически советую  послушать https://www.youtube.com/watch?v=_eH5B0Fps90&ab_channel=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B...Мы делили апельси...
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    Это каким надо быть чмом, что после всего этого ещё на такую "олимпиаду" поехать?..Миллиарды в обмен...
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После 7го мая новым министром обороны России вероятно станет Дюмин

После 7го мая новым министром обороны России вероятно станет Дюмин

Вот такие новости (инсайды) - ! Ключевая встреча с Путиным:  Президент Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым в Ново-Огарево 2 мая, что вызвало широкий резонанс в политических кругах России.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
...в 2036 году.
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1 час.
Алексей Сафронов
... ха-ха-ха как &quot;смешно&quot;.
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1 час.
Николай Галыгин
Следующего президента надо готовить уже  сейчас
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36 мин.

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