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Мировое обозрение

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«Искусство» трактовки фактов: как преподают историю в республиках Центральной Азии (II)

«Искусство» трактовки фактов: как преподают историю в республиках Центральной Азии (II)

Продолжая разговор о том, как в республиках Центральной Азии переписывают общую с Россией историю, нельзя не заметить: при внешнем различии подходов логика везде узнаваемая.

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