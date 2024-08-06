Уроки ОБЖ заменят на «защиту родины»

Семен Семеныч

Хватит заниматься херней. Должен быть полноценный предмет НВП (начальная военная подготовка). С обязательными недельными сборами при воинских частях. На сборы должны быть привлечены все учащиеся 10 классов. Это когда сдали ОГЭ, но еще не приступили к ЕГЭ. Само ОГЭ и ЕГЭ необходимо отменить, как инструмент отупления подростков. И хватит прибегать к подрывной деятельности в виде всяких там обсуждений с родителями и прочими либерастами-педерастами. Все решения должны приниматься руководством страны в приказном порядке.