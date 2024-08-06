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Уроки ОБЖ заменят на «защиту родины»

Уроки ОБЖ заменят на «защиту родины»

С 1 сентября 2024 года предмет ОБЖ будет переименован в «Основы безопасности и защиты родины». Эта инициатива уже вызывала волну обсуждений среди родителей и педагогов, хотя на дворе еще лето.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
В каждом классе прикреплённый воспитатель и он же классный руководитель, отличная идея.
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6 час.
Семен Семеныч
Хватит заниматься херней. Должен быть полноценный предмет НВП (начальная военная подготовка). С обязательными недельными сборами при воинских частях. На сборы должны быть привлечены все учащиеся 10 классов. Это когда сдали ОГЭ, но еще не приступили к ЕГЭ. Само ОГЭ и ЕГЭ необходимо отменить, как инструмент отупления подростков. И хватит прибегать к подрывной деятельности в виде всяких там обсуждений с родителями и прочими либерастами-педерастами. Все решения должны приниматься руководством страны в приказном порядке.
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6 час.
Андрей Васильченко
В советских школах был предмет НВП. Начальная военная подготовка. Новое - хорошо забытое старое. Верните НВП. Там есть всё для понятия Защита Родины. Верните Зарницу. Прекрасная игра.
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1 час.

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