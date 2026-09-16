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Челябинские ученые нашли способ сделать йогурты на порядок полезнее

Челябинские ученые нашли способ сделать йогурты на порядок полезнее

Йогурт, содержащий в 10 раз больше полезных бактерий, чем его аналоги, вырастили ученые Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) .

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