Y Combinator призывает Белый дом поддержать Закон о цифровых рынках Европы

В среду Y Combinator, один из самых известных в мире акселераторов стартапов, направил письмо с призывом к администрации Трампа открыто поддержать европейский Закон о цифровых рынках (DMA), широкомасштабный законодательный акт, направленный на ослабление рыночной власти Больших Технологий.