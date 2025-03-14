Y Combinator призывает Белый дом поддержать Закон о цифровых рынках Европы

В среду Y Combinator, один из самых известных в мире акселераторов стартапов, направил письмо с призывом к администрации Трампа открыто поддержать европейский Закон о цифровых рынках (DMA), широкомасштабный законодательный акт, направленный на ослабление рыночной власти Больших Технологий.
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