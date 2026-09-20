Стартовал заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России»

В Иркутске 20 сентября дали старт первому туру заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» 2026 года.
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