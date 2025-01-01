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В Колумбии нашли 5,7 тонны наркотиков, спрятанных в луке-порее

В Колумбии было конфисковано более 5 тонн кокаина, спрятанных в виде лука-порея. Выявить криминальную находку удалось в результате успешной операции, проведённой местными правоохранителями против преступной группировки «Клан залива», сообщил в соцсети X президент Густаво Петро.

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