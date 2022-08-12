«Не плати!»: британцы массово отказываются оплачивать счета за свет

Они запускают акции в знак протеста против повышения цен на электроэнергию В Великобритании набирает популярность флешмоб «Не плати!», созданный анонимными активистами еще в конце июня, к акции присоединились уже несколько десятков тысяч человек.
Они запускают акции в знак протеста против повышения цен на электроэнергию В Великобритании набирает популярность флешмоб «Не плати!», созданный анонимными активистами еще в конце июня, к акции присоединились уже несколько десятков тысяч человек.
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