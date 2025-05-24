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Bloomberg: Европа будет покупать оружие у США для отправки на Украину

Bloomberg: Европа будет покупать оружие у США для отправки на Украину

www.globallookpress.com/Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency Европа заинтересована в покупке американских вооружений для их дальнейшей отправки на Украину в качестве военной помощи, сообщает 24 мая агентство Bloomberg.

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Комментарии
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Игорь Васиков
США могут запретить использовать своё оружие против определенных стран, а могут и не запретить. А поскольку на украине мы воюем против США, то никаких ограничений небудет...
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