Bloomberg: Европа будет покупать оружие у США для отправки на Украину

www.globallookpress.com/Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency Европа заинтересована в покупке американских вооружений для их дальнейшей отправки на Украину в качестве военной помощи, сообщает 24 мая агентство Bloomberg.
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