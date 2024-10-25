В России готовятся поднять плату за капремонт для части домов

В России планируют повысить взносы за капитальный ремонт для определённых категорий жилых зданий. Стоимость будет варьироваться в зависимости от таких факторов, как, например, наличие лифта, передают «Известия» со ссылкой на Минстрой.
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