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Петтерссон о «Ванкувере»: «Я начал сезон не так, как хотел. Пока что не оправдываю ожидания. Знаю, что могу играть лучше»

Шведский нападающий набрал 28 (10+18) очков при полезности «минус 3» в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

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