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Курские новости

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В Курской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА

В Курской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен утром 27 мая на территории Курской области. Об этом в своем тг-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей СмирновОтбой опасности атаки БПЛА объявлен утром 27 мая на территории Курской области.

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