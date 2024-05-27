В Курской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен утром 27 мая на территории Курской области. Об этом в своем тг-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей СмирновОтбой опасности атаки БПЛА объявлен утром 27 мая на территории Курской области.
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