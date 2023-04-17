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    Клубный сервис сомнительный разборщик в последнее время, а вот гранд витара да, машина неубиваемая, едет хорошо по лю...Внедорожники до м...
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Украина и США. Экономика наглядно

Украина и США. Экономика наглядно

В прошлый раз пара ботов возбудилась на моё шутливое «Шалом шабат», поэтому сегодня будет Ас-Саляму Алейкум!В следующий раз ещё что-то придумаю…Это он - переможный гопак от щирого протоукраПляски переможного гопака в комментах не прекращаются.

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