DOJ Claims 'Minor Differences' Between Altered Biden Transcripts, Audio They Won't Release The Department of Justice has admitted that audio recordings of President Biden's interview with special counsel Robert Hur were altered, but claim they contain 'minor differences.
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