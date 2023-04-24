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Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения рубежа в 60 очков в плей-офф

Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ по скорости достижения рубежа в 60 очков в плей-офф

Коннор Макдэвид добрался до отметки в 60 набранных очков за карьеру в плей-офф. В ночь на 24 апреля в Лос-Анджелесе завершился четвертый матч четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес» принимал «Эдмонтон Ойлерз».

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