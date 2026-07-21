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Новости Липецка

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Липчанин дал новому знакомому примерить золотую цепочку и остался без украшения

Липчанин дал новому знакомому примерить золотую цепочку и остался без украшения

21-летний липчанин попросил у нового знакомого примерить золотую цепочку, надел ее и сбежал. Теперь ему грозит до четырех лет колонииВ Липецке полицейские задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в грабеже золотой цепочки стоимостью 50 тысяч рублей.

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