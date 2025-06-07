БлокнотРУ Запад не дает киевскому режиму расслабиться ни на минуту, держат «в тонусе». Сегодня, 4 июня, стало известно о новом донесении британской разведки, что русские готовят «новую большую наступательную операцию».
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