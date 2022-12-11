Невилл считает, что Франция забила 1-й гол Англии с нарушением: «Не понимаю, как это не фол»

Гари Невилл считает, что перед игрок сборной Франции сфолил перед 1-м голом в ворота Англии. Бывший защитник сборной Англии считает, что в начале атаки, которая завершилась голом Орельена Тчуамени, защитник сборной Франции Дайо Упамекано с нарушением отобрал мяч у Букайо Сака на своей половине поля.
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